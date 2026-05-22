От 27 до 29 май ще се ремонтира настилката в активната лента от изхода на София към Благоевград на АМ „Струма“

През следващата седмица – от 27 май до 29 май между 8 ч. и 17 ч. ще се извършват ремонти дейности на настилката в участък от АМ „Струма“ – от изхода на София при км 0 до 10-и км. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване.