НачалоНовини
НовиниРегиона

От 27 до 29 май ще се ремонтира настилката в активната лента от изхода на София към Благоевград на АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
99

През следващата седмица – от 27 май до 29 май между 8 ч. и 17 ч. ще се извършват ремонти дейности на настилката в участък от АМ „Струма“ – от изхода на София при км 0 до 10-и км. При изпълнението им поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване.

предишна статия
Митнически служители от ТД Митница София задържаха над 3500 „маркови“ стоки в товарен автомобил с печатарска хартия

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: