Митнически служители от ТД Митница София задържаха над 3500 „маркови“ стоки в товарен автомобил с печатарска хартия

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 3579 „маркови“ стоки в товарен автомобил с българска регистрация, превозващ печатарска хартия.

В района на селище в община Хаджидимово, служители от отдел “Митническо разузнаване и разследване” и отдел “Борба с наркотрафика” при ТД Митница София спират за проверка товарен автомобил, управляван от български гражданин. Според представените от водача документи, той е превозвал палети с печатарска хартия от България за Гърция. Поради възникнали съмнения в проверяващия екип за наличие на стоки без документи, превозното средство е съпроводено до Митническо бюро Гоце Делчев за извършване на щателна митническа проверка.

В хода на проверката инспекторите установяват в товара освен хартията и 2 палета с кашони, съдържащи стоки с обозначения на защитени търговски марки.

Установени са общо 3483 облекла – тениски, къси панталони, спортни екипи на футболни отбори, както и 96 опаковки парфюми – всички с лога на световноизвестни марки.

„Марковите“ стоки са задържани поради основателни съмнения за нарушение на Регламент (ЕС) №608/2013 относно защита на правата върху интелектуалната собственост и Закона за марките и географските означения. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните търговски марки.

Проверката е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.