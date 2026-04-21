Ограничено е движението в платното за София в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград

Остава ограничено движението в платното за София в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград поради свличането на скална маса в неделя. Засегнатият участък е с дължина приблизително 100 м и е при 103-и км. За осигуряване безопасността на движение е ограничено преминаването в отсечката между 97-и и 104-и км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут от пътната връзка при 104-и км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“.

Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ се осъществява без ограничения.

Предприети са мерки максимално бързо да започнат необходимите укрепителни работи като експерти от Областно пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед на мястото. Предстои да бъдат определени конкретните дейности, които ще се изпълнят на отсечката. Причина за свличането на скалната маса е преовлажняване на откоса на дъждовете.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите на моторни превозни средства е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.