Одобрени са екологичните процедури за изграждането на ГКПП „Струмяни – Берово“

Одобрен е докладът по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проекта за изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“, чийто водещ партньор е Областна администрация Благоевград. Това е важна стъпка към неговото изпълнение и към подобряване на свързаността в трансграничния регион.

Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите одобри екологичните процедури за изграждането на ГКПП „Струмяни – Берово“ (Клепало), а днес министърът на околната среда и водите подписа решението по ОВОС. С него се дава старта за реализиране на инвестиционното предложение за строителство на граничния пункт, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата с възложители Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“. Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда. Избраното решение е съобразено с изискванията за опазване на природата, включително с целите за защита на зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000. В същото време то позволява реализацията на инфраструктурата при минимално засягане на природните ландшафти и биологичното разнообразие.