Огнища на шарка по овцете и козите са установени в село Логодаж

Нови ограничителни мерки са въведени в област Благоевград заради установени първични огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Логодаж, община Благоевград.

Мерките са разпоредени със Заповед № РД11-2141/29.08.2026 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Определени са две ограничителни зони – петкилометрова защитна зона и двадесеткилометрова надзорна зона.

В защитната зона попадат селата Логодаж, Дренково, Зелендол, Клисура и Обел. В нея е ограничено движението на хора, превозни средства и селскостопанска техника без разрешение от БАБХ, като са предвидени изключения за определени служби, медицински лица, представители на властите и жителите на съответните населени места.

Двадесеткилометровата надзорна зона обхваща населени места от общините Благоевград и Симитли, както и части от област Кюстендил – общините Кочериново, Невестино, Бобошево и Рила.

Сред основните мерки е задължителното отглеждане на овцете и козите при оборен режим. Забранява се придвижването и транспортирането на дребни преживни животни и зародишни продукти от тях, с изключение на случаите на незабавно клане при изрично писмено разрешение.

Въведени са и специални изисквания за суровото мляко. То трябва да бъде унищожено на място или да бъде термично преработено в одобрени предприятия. Забранено е участието на междинни изкупвачи, като млякото трябва да се транспортира в запечатани контейнери директно до преработвателя. Транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция.

В животновъдните обекти в ограничителните зони ще се извършват ежеседмични клинични прегледи от ветеринарни лекари, както и преброяване и актуализация на данните за животните в системата ВетИС.

От БАБХ и местните власти призовават животновъдите при съмнение за заболяване или при смърт на животно незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар.

Мерките имат за цел да ограничат разпространението на заболяването и да предотвратят появата на нови огнища в региона.