Пет въпроса, които да си зададете, преди да изберете матрак с мемори пяна

Матракът е една от малкото покупки, които се правят веднъж на десетина години, а се използват всяка нощ. Затова изборът рядко е лесен, особено когато моделите на пръв поглед изглеждат почти еднакви.

Мемори пяната отдавна не е един-единствен материал, а цяло семейство от варианти с различно поведение. Няколко конкретни въпроса стесняват избора още преди първото пробно лягане в магазина.

1. Колко твърда основа търси тялото ви?

Твърдостта не е абстрактна характеристика и зависи пряко от теглото и телосложението на спящия. По-леките хора потъват по-малко и често усещат един средно твърд матрак като твърде стегнат.

При по-голямо тегло същият модел може да поддаде прекалено и гръбначният стълб да загуби естествената си извивка. Когато разглеждате матраци с мемори пяна от магазини Brava твърдостта е първият показател, по който да отсеете разновидностите.

Ориентир дават и таблиците за съответствие между тегло и препоръчана твърдост, които повечето производители публикуват. Те не са универсални за всички хора, но ще ви спестят време в началото на търсенето.

Полезно е да се знае и че мемори пяната омеква при по-топла стая. През зимата един и същи матрак може да се усеща по-стегнат, отколкото през август.

Не бива да се пренебрегва и основата под матрака. Подматрачна рамка с гъвкави ламели омекотява усещането, докато плътна дървена основа го прави осезаемо по-твърдо.

2. В коя поза спите най-често?

Позата определя къде тялото има нужда от пространство и къде – от опора. Спящите настрани натоварват рамото и таза, затова трябва да търсят модел, който приема формата на тези зони, без да ги изтласква нагоре.

При сън по гръб задачата е друга. Матракът трябва да запълни извивката на кръста, но да не позволи на таза да пропадне под линията на раменете.

Спящите по корем са в най-деликатната ситуация. Прекалено твърдият матрак извива кръста назад, което често води до усещане за скованост още при събуждане.

Хората, които сменят позата по няколко пъти на нощ, се нуждаят от материал, който бързо връща първоначалната си форма.

Възглавницата довършва картината. За хората, спящи настрани, се препоръчва висок модел, иначе вратът остава извит дори на подходящ матрак.

3. Топло ли ви е през нощта?

Класическата мемори пяна има плътна структура и задържа част от телесната топлина. За хората, които не могат да издържат на жега, това е най-честата причина за недоволство от иначе удобен матрак.

Производителите отговарят на този проблем по няколко начина. Добавянето на охлаждащ гел, отворената клетъчна структура и перфорациите в слоя подобряват циркулацията на въздух. Стаята също е от значение. При постоянно висока температура в спалнята нито един материал не може да компенсира напълно.

Значение има и калъфът. Модел с добра дишаща способност и цип, позволяващ лесно пране, променя усещането повече, отколкото бихте предположили. Съществуват и двулицеви калъфи. При тях има 2 страни. Лятната държи по-хладно и отвежда влагата от изпотяване, а зимната задържа топлина през студените месеци.

4. Каква е плътността и дебелината на слоя?

Общата височина на матрака не показва колко мемори пяна има в него. В повечето случаи става дума за горен слой от няколко сантиметра върху друг тип сърцевина.

По-дебелият слой обгръща тялото по-добре, но и по-бавно връщане на формата си. По-тънкият запазва в по-голяма степен свойствата на основата под него и е по-подходящ за хора, които не обичат да потъват.

Плътността пък се свързва с издръжливостта във времето. Пяна с по-висока плътност обикновено запазва свойствата си по-дълго, макар да реагира по-бавно на движение.

Имайте предвид, че първите нощи рядко са показателни. Тялото свиква с новата опора няколко седмици, а самата пяна също се разработва в този период. Дайте на новата си придобивка малко време, преди да оформите окончателното си мнение.

5. Сам ли спите на матрака?

При двама души влизат в сила фактори, които при единично легло са без значение. Мемори пяната поглъща движението добре, което помага, когато единият става значително по-рано.

Разликата в теглото обаче може да наклони избора в друга посока. Компромисът между двама души с различно телосложение често се търси чрез по-дебел слой мемори пяна или чрез две отделни ядра. Размерът на леглото също е от значение. Двайсет сантиметра допълнителна ширина понякога решават проблема по-надеждно от всеки вид матрак.

Отговорите на тези пет въпроса свеждат десетките възможности до два или три модела. Оттам нататък можете да преминете към посещение на най-близкия до вас шоурум, където да тествате на място желаните продукти. Десет минути в магазина могат да ви помогнат много повече от най-подробната техническа спецификация.