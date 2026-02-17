Oфициално откриха обновената и разширена база на II ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград.

Водосвет за здраве отслужи по време на церемонията отец Петър Стефанов.

Реновираната сграда отговаря на всички съвременни изисквания за образователна среда. Мащабният ремонт позволи преминаване към едносменен режим на обучение и осигури по-добри условия за учениците и педагогическия екип. Изградени са две нови пристройки към основната сграда, в които са обособени шест модерни класни стаи, читалня, столова и закрита спортна зала със съблекални и обслужващи помещения.

Реализирани са редица мерки за енергийна ефективност – монтирана е фотоволтаична инсталация, поставена е нова дограма и е изцяло подменена отоплителната система, което ще доведе до по-ниски разходи и по-здравословна среда.

На церемонията по откриване на модернизираното учебно заведение присъстваха още областният управител Георги Динев, председателят на общински съвет Антоанета Богданова, началникът на РУО Ивайло Златанов, архитекта на проекта, представители на фирмата изпълнител, директори на училища, учители, родители, и ученици.

Открит бе и надграденият STEM център в училището за природни науки, изследвания и иновации.