Извършител на грабеж с причиняване на средна телесна повреда на жена в гр. Дупница е установен и задържан

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване по досъдебно производство за грабеж с причиняване на средна телесна повреда – престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3 от НК.

Около 04,18 ч. на 15.02.2026 г. в гр. Дупница – на беседка до езерото в парк Рила, непознат мъж отправил заплахи на Й.С. и Л.Л., като поискал от тях да му дадат всичките си пари „или ще стане лошо“.

Нападателят ударил 26-годишната Л.Л. по лицето и й нанесъл порезна рана с нож в областта на корема. От пострадалите били отнети парични суми в размер на 30 евро и 200 евро. Непосредствено след деянието извършителят избягал и се укрил.

Л.Л. била транспортирана в болница, където й била направена спешна и животоспасяваща операция.

По случая е било образувано досъдебно производство за грабеж под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница.

В хода на досъдебното производство, на основание представените медицински документи, се установи, че нанесеното на пострадалата Л.Л. нараняване представлява средна телесна повреда, поради което материалите по делото са изпратени по компетентност и приети от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Полицейските служители от РУ на МВР – гр. Дупница съвместно с ОД на МВР – гр. Кюстендил и психолог от Института по психология към МВР са извършили множество процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.

Събрани са доказателства за съпричастност към престъпното деяние на 44-годишен мъж, в чийто дом са открити оръжието на нападението – нож, и дрехите, с които бил облечен по време на нападението. От направена справка е видно, че той е осъждан.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържането за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Днес, 19.02.2026 г., ще бъде внесено в съда подготвеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.