Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов проведе заседание на Областната координационна група за учене през целия живот. Във фокуса на срещата бяха възможностите за професионално обучение на възрастни, повишаването на квалификацията и развитието на уменията в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Заседанието е част от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни и Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България за периода 2021–2030 г. Областният управител подчерта, че координационните групи имат важна роля при планирането, анализа и оценката на политиките за учене през целия живот, както и при обединяването на усилията на институциите и заинтересованите страни.

По време на срещата представител на Регионалното управление на образованието – инж. Николова, представи възможностите за обучение на възрастни в три професионални гимназии в областта. Това са Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ в Банско, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ в Благоевград и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев.

Обсъдена бе и програмата „Умения за всички“ за 2026–2027 г. Тя е проект на Министерството на образованието и науката в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и се изпълнява по програма „Еразъм+“. Основната ѝ насоченост е повишаване на участието на възрастните в обучението и развитието на техните умения и компетентности.

Сред представените дългосрочни приоритети до 2030 г. са взаимното признаване на уменията между държавите, равният достъп до образование, развитието на цифровите компетентности, както и насърчаването на допълнителната квалификация и преквалификацията.

В заключителната част на заседанието участниците разгледаха и възможностите за публично финансиране и подкрепа на обучението на възрастни в България.