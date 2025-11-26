Областният управител свика извънредно заседание с част от членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия

В Областна администрация Благоевград тази сутрин се събраха част от членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Поводът за спешната среща бе състоянието на територията на област Благоевград след падналите обилно валежи в периода 21-22.11.2025 г. и предприемане на превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от бедствия, във връзка с очакваните нови валежи на територията на областта в периода 26-30.11. 2025 г.

По време на заседанието Георги Динев изиска от представителите на всички ангажирани институции да докладват за текущото състояние на водните басейни и рисковите райони. Той подчерта, че превенцията е ключова предвид прогнозата за нови интензивни валежи и призова институциите да поддържат постоянна координация помежду си за своевременно реагиране. В тази връзка, извън нормативно установените канали за обмен на информация, участниците в заседанието се договориха да създадат и обща Viber група, където да споделят актуална информация. Целта е да се осигури по-бърза реакция и по-добра синхронизация между службите при евентуално влошаване на обстановка.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология през следващите два дни ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България.