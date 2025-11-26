НачалоБлагоевград
Ансамбъл „Пирин“ с премиерен предколеден концерт „Слънце да огрее“ в Благоевград

нсамбъл „Пирин“ ще представи премиерно предколедния спектакъл „Слънце да огрее“ в две поредни вечери в зала „Пейо Яворов“ в Благоевград. Концертът, който ще бъде поставен на 16 и 17 декември, съчетава елементи от традиционния български фолклор със съвременни сценични решения.

В програмата са включени танцови и вокални изпълнения, които представят характерни за региона обичаи. Спектакълът носи послание за приемствеността между традицията и модерния фолклор.

Билети за двете дати все още могат да бъдат закупени от касата на зала „Пейо Яворов“.

