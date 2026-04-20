„Прогресивна България“ с убедителна победа в Благоевград при 100% обработени протоколи

Централната избирателна комисия финализира обработката на данните от вота за народни представители в 01 МИР – Благоевград. Резултатите от проведените на 19 април избори потвърждават категоричната преднина на новата политическа формация „Прогресивна България“, която събира близо 40% от гласовете в региона. Традиционните лидери в областта ГЕРБ-СДС и ДПС заемат съответно второ и трето място, докато останалите политически сили остават с едноцифрен резултат.
Резултати по партии в Благоевград
|Партия / Коалиция
|Процент от вота
|„Прогресивна България“
|39,84%
|ГЕРБ-СДС
|19,76%
|ДПС
|13,02%
|ПП-ДБ
|7,88%
|„БСП – Обединена левица“
|3,62%
|„Алианс за права и свободи – АПС“
|3,56%
|„Величие“
|2,76%
|„Възраждане“
|2,70%
|МЕЧ
|2,50%
|„Сияние“
|1,58%
|„Има такъв народ“
|0,60%