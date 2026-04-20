„Прогресивна България“ с убедителна победа в Благоевград при 100% обработени протоколи

Централната избирателна комисия финализира обработката на данните от вота за народни представители в 01 МИР – Благоевград. Резултатите от проведените на 19 април избори потвърждават категоричната преднина на новата политическа формация „Прогресивна България“, която събира близо 40% от гласовете в региона. Традиционните лидери в областта ГЕРБ-СДС и ДПС заемат съответно второ и трето място, докато останалите политически сили остават с едноцифрен резултат.

Резултати по партии в Благоевград

Партия / Коалиция Процент от вота
„Прогресивна България“ 39,84%
ГЕРБ-СДС 19,76%
ДПС 13,02%
ПП-ДБ 7,88%
„БСП – Обединена левица“ 3,62%
„Алианс за права и свободи – АПС“ 3,56%
„Величие“ 2,76%
„Възраждане“ 2,70%
МЕЧ 2,50%
„Сияние“ 1,58%
„Има такъв народ“ 0,60%
