МРРБ: До края на юни ще бъдат санирани 585 блока

585 многофамилни жилищни блока в страната се санират към днешна дата с финансиране по Етап 1 на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) под ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Всички трябва да бъдат изпълнени до 30 юни т.г., като 51 вече са напълно завършени. Разплатените средства към общините са над 125 млн. евро. Това обяви в Казанлък заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Тя инспектира изпълнените ремонтни дейности по четири жилищни блока, в които започна проверка на място от екипите на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ за спазване на процедурите и изискванията на ПВУ. В града по програмата се обновяват общо 18 жилищни сгради.

Янкова напомни, че с Постановление на МС 22/2026 г. към Българската банка за развитие са прехвърлени разплащанията за 463 жилищни блока, като 177 са сградите от Етап 1 на програмата. Срокът за тяхното изпълнение е до края на 2029 година.

Заместник-министърът информира, че 10 екипа с експерти от МРРБ извършват проверки на място в населените места с цел контрол върху изпълнението на насоките по програмата и извършените ремонти. „През март сме планирали 50 проверки, а до края на юни ще се проверят блоковете във всички общини“, посочи Янкова. „Целта ни е да гарантираме, че инвестициите се реализират в срок и в съответствие с основните насоки на Плана за възстановяване и устойчивост“, добави заместник-регионалният министър. Тя допълни, че програмата засяга над 150 000 български граждани.

Янкова отбеляза, че програмата е сред най-важните инвестиции в жилищния сектор, тъй като намалява енергийните разходи на домакинствата, повишава качеството на живот и подобрява градската среда. Тя напомни, че благодарение на усилията на екипа на МРРБ средствата по програмата са спасени, така че хората да се възползват максимално от финансирането.

По-рано зам.-министър Янкова и екипът ѝ проведоха работна среща с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, с която обсъдиха изпълнението на програмата. По време на разговора бяха дискутирани организацията на работата между институциите, напредъкът по строително-ремонтните дейности, необходимите действия за спазване на сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост и за ускоряване реализацията на програмата.

