Под ръководство на Районна прокуратура – Благоевград се води разследване за шофиране след употреба на алкохол от служител на Гранична полиция

Районна прокуратура – Благоевград осъществява ръководство и надзор върху образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК – управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред.

Делото е образувано от следовател, след като е установено, че водачът на лекия автомобил е служител на Гранично полицейско управление – Златарево.

Около 11,30 ч. на 11.03.2026 г. С.М. управлявал собствения си автомобил на главен път Е-79. В района на пътен възел „Симитли“ водачът навлязъл в ограничен участък за движение поради ремонтни дейности. Автопатрул спрял автомобила за проверка, при която С.М. се легитимирал със служебната си карта.

При тестването му с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта, а именно 1,91 на хиляда.

С.М. е дал кръвна проба за лабораторно изследване, като резултатът от нея се очаква.