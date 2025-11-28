НачалоБлагоевград
БлагоевградНовини

Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички наши екипи са в готовност да реагират

By Екип Blagoevgrad.EU
0
27

Във връзка с обявения червен код за интензивни валежи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и с председателя на Управителния съвет на ВиК Холдинга инж. Лозко Лозев. На нея бе докладвано, че към момента няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа.

Въпреки това министър Иванов разпореди екипите на АПИ и ВиК да продължат да бъдат в готовност с 24-часови дежурства, за да следят критичните съоръжения и да оказват помощ на кметовете и областния управител при нужда.

В готовност остават и екипите на АПИ във връзка с обичайно зачестяващите при валежи свлачища и срутища, така че пътната мрежа да се почиства своевременно.

предишна статия
АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: