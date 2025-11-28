Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 27.11.2025 г., от полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 38-годишен мъж от гр. Сандански. След възникнал семеен скандал, около 20:00 часа на същата дата в жилище в гр. Сандански, същият е нанесъл удари с юмруци в областта на тялото на 35-годишна жена от града, с която живее на семейни начала. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев работят по получено съобщение за това, че за времето от около 18:00 часа на 26.11.2025 г. до около 10:00 часа на 27.11.2025 г. от офис на автоморга в гр. Гоце Делчев е извършена кражба на сумата от около 3 500 лева и златна гривна. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 27.11.2025 г. до 08:00 часа на 28.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 28 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 5 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети е възникнал 3 пожар.

Извършени са 22 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 27.11.2025 г. около 08:44 часа е получен сигнал за пожар в къща в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: опушени стени, проточен бойлер, врата, прозорец, хладилник, диван. Вероятна причина: неправилно ползване на отоплителен уред.

На 27.11.2025 г. около 08:10 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: арматурно табло. Вероятна причина: късо съединение.