НачалоРегиона
РегионаСандански

Криминалисти при РУ-Сандански откриха лаборатория за отглеждане на канабис в къща в с. Горно Спанчево

By Екип Blagoevgrad.EU
0
77

На 12.03.2026 г. в с. Горно Спанчево, общ. Сандански, от криминалисти при РУ-Сандански е проверена къща, ползвана от 40-годишен санданчанин, като в една от стаите на жилището те открили полиетиленова палатка, обособена като лаборатория за отглеждане на канабис.

Тя била оборудвана със специално осветление, въздуховоди, филтри за въздух и др., а в нея са установени около 20 канабисови растения, засадени в саксии и около 265 грама сух канабис.

40-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.

предишна статия
Намаляват сигналите за нередности, свързани с въвеждането на еврото в област Благоевград
Следваща статия
Обвиняем за държане на 200 000 кутии цигари без акцизен бандерол в района на Граничен преход Кулата остава в ареста

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: