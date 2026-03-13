Криминалисти при РУ-Сандански откриха лаборатория за отглеждане на канабис в къща в с. Горно Спанчево

На 12.03.2026 г. в с. Горно Спанчево, общ. Сандански, от криминалисти при РУ-Сандански е проверена къща, ползвана от 40-годишен санданчанин, като в една от стаите на жилището те открили полиетиленова палатка, обособена като лаборатория за отглеждане на канабис.

Тя била оборудвана със специално осветление, въздуховоди, филтри за въздух и др., а в нея са установени около 20 канабисови растения, засадени в саксии и около 265 грама сух канабис.

40-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.