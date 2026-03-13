Обвиняем за държане на 200 000 кутии цигари без акцизен бандерол в района на Граничен преход Кулата остава в ареста

Днес, 13.03.2026 г., по искане на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А.Р., обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.

Около 16,30 ч. на 11.03.2026 г. на Граничен преход Кулата митнически служители проверили влизащ в страната от Република Гърция товарен автомобил, управляван от гражданина на Хърватия А.Р.

В полуремаркето на превозното средство били открити кашони, съдържащи 200 000 кутии цигари с различни търговски марки, без поставен български акцизен бандерол върху потребителската опаковка.

Взетата срещу обвиняемия А.Р. мярка за неотклонение „задържане под стража“ може да бъде обжалвана пред втората съдебна инстанция в законоустановения срок.

Разследването по делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград.