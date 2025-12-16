Кметът на Благоевград оттегли предложението за нов начин на събиране на такса смет

Благоевград — Кметът на община Благоевград Методи Байкушев обяви, че е оттеглил предложението за въвеждане на новия модел за изчисляване на такса „битови отпадъци“, който общината планираше да приложи от 1 януари 2026 г.

Решението беше взето след анализ на последните събития около националните реформи и забавяния в изпълнението на ключови държавни ангажименти. Според кмета Байкушев промените, предвидени в новия модел, не могат да влязат в сила в настоящия момент, тъй като държавата не е изпълнила необходимите условия за плавен преход — включително законодателни разпоредби и административна подготовка.

В мотивите си градоначалникът посочи, че липсата на работеща система за обмен на данни между институциите и недостатъчната подкрепа за развитието на разделното събиране на отпадъци биха затруднили ефективното прилагане на новото правило. Той също така обърна внимание на това, че до момента не са направени всички промени в Закона за местни данъци и такси, които да гарантират стабилност и събираемост на таксата при обжалвания или несъгласие с наредбите.

Байкушев подчерта, че администрацията е работила години по подготовката на новия модел и е събрала данни от различни институции, но някои от тях частично или изобщо не са предоставили информация, което също е повлияло на решението. ви, че оттеглянето на предложението е в интерес на общинския бюджет и за защита на интересите на гражданите, като подчерта, че ще се търсят по-адекватни решения за управление на такса отпадъци в бъдеще.