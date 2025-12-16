Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 15.12.2025 г., от криминалисти при РУ-Гоце Делчев е извършена проверка в местността „Керацата“, землище на гр. Гоце Делчев, където в изоставен лозов масив е открит полиетиленов плик, съдържащ електронна везна и около 59,5 грама суха тревиста маса, реагираща положително на марихуана. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

При извършена, на 15.12.2025 г. в с. Скрът, проверка на къща, обитавана от 29-годишен жител на селото, от полицейски служители на РУ-Петрич са намерени полиетиленови пликчета, съдържащи общо около 98 грама канабис. 29-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получено, в следобедните часове вчера, съобщение за повредено дясно странично огледало на лек автомобил „БМВ“, паркиран в гр. Сандански. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Около 21:40 часа на 15.12.2025 г. на ул. „Трети март“ в гр. Симитли, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Сеат Кордоба“. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че 38-годишният водач на автомобила от гр. Благоевград шофира с наличие на 1,40 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 15.12.2025 г. до 08:00 часа на 16.12.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 3 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 2 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 2 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.