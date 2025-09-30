Камерна опера Благоевград открива сезон 2025/2026 със „Световна премиера” и Оперна гала

Музикалният спектакъл, който подготвя Kамерна опера – Благоевград е по книгата на българската поетеса и авторка на книги за деца и възрастни Мария Донева. Това е първото представяне на книгата във вид на постановка – с драматургия, с участието на солистите и оркестъра на Камерна опера Благоевград и балетната формация „Dance studio Deja Vu“. За това и обявяваме представлението като Световна Премиера по книгата „Мишките отиват на Опера“ на Мария Донева с музика от операта „Кармен“ на Жорж Бизе.

Музикалният спектакъл е нашето послание към малки и големи за запознанство и въвеждане в изкуството „ОПЕРА“. Каним Ви на забавен, полезен и учебен спектакъл, който да подготви малки и големи за света на оперното изкуство – свят, неизвестен за мнозина и много любим за тези, които са се докоснали до него. Операта е магия и вълшебство, но в Операта има и правила, които трябва да се научим да спазваме – облечи се красиво, купи си билет и листовка – трябва ти подготовка. „Публиката е в салона – в партера и на балкона. Сцената е забранена за зрители и случайни посетители. Тук се пази тишина. Тук не се яде храна. Щом си влязъл във салона, забрави за телефона! Гледай тихо и мълчи, не шуми и не пречи. В операта се мечтае! Като сън вълшебен тя е. Често тъжно е, така че не е срамно да се плаче. Слушай музиката само, тя вълшебство е голямо. Най-накрая аплодираме. И докато се прибираме, тихичко си тананикаме, и не сме като преди – щом сме слушали звезди.“

Музикалните фрагменти от операта на Жорж Бизе са красиви, познати и добре подбрани. В спектакъла представяме три от основните персонажи в действието на операта – свободолюбивата и предизвикателна Кармен, влюбеният в нея офицер Дон Хосе и спечелилия сърцето на Кармен тореадор Ескамилио, който е увлекателния и омайващ Разказвач на стихове в постановката. Историята разказва за страстната и трагична любов между младия офицер Дон Хосе и огнената Кармен.

Авторът на книгата „Мишките отиват на Опера“ Мария Донева е родена и живее в град Стара Загора. Завършила е Българска филология в Софийски университет, а в момента учи магистратура Библиотечно-информационни технологии в СУ. Драматург на ДТ „Гео Милев“ от 2010 г. Автор е на 23 книги с поезия и кратка проза. Превежда детски книги в стихове от английски и италиански език. Към момента има над 80 издадени преводни заглавия. Води рубрика за съвременна литература в Медиапул, както и за детска литература в сайта Вижте.

От четири години води рубрика за книги в Радио Стара Загора и подкаст „За книгите“. Мария Донева се включва активно във всякакви социални инициативи, подкрепящи и популяризиращи четенето, особено сред децата. Гостувала е в десетки градове и села в страната и в чужбина за срещи с читатели от всички възрастови групи. Мария Донева е ангажирана с редица музикални проекти в областта на джаза, операта и произведенията за деца.

СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА

07. октомври 2025 г. – 10:00 часа

07. октомври 2025 г. – 11:30 часа

07. октомври 2025 г. – 19:00 часа

Зала Камерна опера Благоевград