Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на извършена, на 29.09.2025 г. в района на ул. „Г С Раковски“ в гр. Разлог, проверка на 40-годишен мъж от града, у него е намерен и иззет стъклен буркан, съдържащ пресовани топчета от суха тревиста маса с общо тегло около 5 грама, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 29-годишен благоевградчанин. В следобедните часове на 29.09.2025 г. той е проверен в района на ул. „Васил Мечкуевски“ в гр. Благоевград и у него са открити две капсули за вейп с кафява течност, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.

Полицейски служители на РУ-Петрич работят по получено съобщение за това, че между 19:40 часа и 21:30 часа на 28.09.2025 г. е извършена кражба на телевизор от частен дом в гр. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

На 29.09.2025 г. около 13:10 часа на ул. „Гоце Делчев“ в гр. Гоце Делчев, товарен автомобил „Нисан Навара“, управляван от 39-годишен мъж от с. Беслен не е пропуснал и е блъснал 69-годишна жена от гр. Гоце Делчев, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на таза, комоцио и хематом на главата. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

Около 02:45 часа на 30.09.2025 г. на ул. „Димитър Талев“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Форд Макс“. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че 53-годишният водач на автомобила от гр. Гоце Делчев шофира с наличие на 1,67 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на29.09.2025 г. до 08:00 часа на 30.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 2 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 1 пожара.

С преки материални щети 0 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 0 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани