18-годишна бе спряна за проверка от полицаи, техническото средство отчете упореба на наркотик

By Новини Благоевград
В следобедните часове на 01.09.2025 г. на ул. „Вардар“ в гр. Благоевград, от
полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Шевролет
Спарк“, управляван от 18-годишна благоевградчанка. В хода на извършената
проверка, с техническо средство е установено, че водачката шофира след употреба
на наркотик. Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е
образувано досъдебно производство.

