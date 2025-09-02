18-годишна бе спряна за проверка от полицаи, техническото средство отчете упореба на наркотик

В следобедните часове на 01.09.2025 г. на ул. „Вардар“ в гр. Благоевград, от

полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е спрян лек автомобил „Шевролет

Спарк“, управляван от 18-годишна благоевградчанка. В хода на извършената

проверка, с техническо средство е установено, че водачката шофира след употреба

на наркотик. Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е

образувано досъдебно производство.