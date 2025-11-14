Извършител на кражба на парична сума от обект в Благоевград е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършена кражба – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 и т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от НК

Установено е, че в периода от 22,05 ч. на 12.11.2025 г. до около 01,00 ч. на 13.11.2025 г. от помещение – обект „Спорт кафе Инбет“, била отнета метална каса с парична сума от около 500 лева.

Събрани са доказателства, че за извършването на деянието е използвано техническо средство – част он метална градинска ножица, и разрушени прегради, здраво направени за защита на имот – разбиване на входната врата на обекта.

В хода на разследването е установен извършителят на кражбата – 35-годишният И.И. от гр. Благоевград. Същият е осъждан.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград И.И. е привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на прокуратурата съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.