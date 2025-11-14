Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 35-годишен мъж от гр. Благоевград. За времето от около 22:05 часа на 12.11.2025 г. до около 01:00 часа на 13.11.2025 г., чрез разбиване на врата на помещение на игрална зала в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, същият е отнел монетник, съдържащ сумата от около 500 лева. По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на РП-Благоевград мъжът е задържан за срок до 72 часа.

На 13.11.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че около 08:00 часа на същата дата от магазин на голяма търговска верига в района на ул. „Крали Марко“ в гр. Благоевград са отнети две бутилки с алкохол и хранителни продукти. От работещите по случая полицейски служители е установено, че извършител на деянието е 38-годишен мъж от гр. Стралджа. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена компетентната прокуратура.

При извършена, около 02:30 часа на 14.11.2025 г. на ул. „Полк. Дрангов“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Тойота Корола“, с техническо средство органите на реда установили, че 20-годишният водач на автомобила от гр. Петрич шофира след употреба на наркотично вещество. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343 Б, ал.3 от НК.

Около 10:45 часа на 13.11.2025 г. на ул. „Христо Ботев“ в гр. Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ с 36-годишен водач от гр. Карлово. В хода на извършената проверка е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които не са издадени от съответните органи. По случая е образувано досъдебно производство.

На 13.11.2025 г. около 20:30 часа на пътя между с. Корница и с. Лъжница, лек автомобил „Ситроен“, управляван от неправоспособен 16-годишен младеж от с. Корница, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътното платно и се е блъснал в скат. С фрактура на рамото и фрактура на синус е пострадал 15-годишен младеж от същото село, който е пътувал в автомобила. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Банско е задържан 61-годишен мъж от гр. Добрич, след като около 01:55 часа на 14.11.2025 г., управляваният от него лек автомобил „Опел Мерива“ е спрян за проверка в района на ул. „Солун“ в гр. Банско и с техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 2,19 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.