Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 09.10.2025 г. в землището на с. Мечкул, общ. Симитли, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград са открити засадени около 140 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 80 килограма. Задържани са двама мъже на 21 и 40 години от гр. Петрич, чиято съпричастност е в процес на установяване. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

От полицейски служители на РУ-Петрич са задържани 45-годишен мъж от гр. Петрич и двама негови съграждани, единият от които на 18 години, а другият непълнолетен. В следобедните часове на 09.10.2025 г. те били установени в таванско помещение на постройка в гр. Петрич, където органите на реда окрили закачена да се суши зелена тревиста маса, реагираща положително на канабис с общо тегло около 490 грама. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

При извършена, около 09:25 часа на 09.10.2025 г. на ул. „България“ в гр. Банско, проверка на 34-годишен мъж от гр. Пловдив, у същия полицейските служители открили електронна цигара /вейп/ и допълнителен пълнител, съдържащи кафява течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

След получен, около 04:56 часа на 09.10.2025 г., сигнал от 30-годишна жена от с. Ръждак, че са й нанесени удари с ръка по тялото от 33-годишен мъж от гр. Сандански, с когото живее на семейни начала, същият е задържан със заповед за задържане до 24, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 00:45 часа на 09.10.2025 г. 28-годишна жена от с. Рилци е съобщила в 01 РУ-Благоевград, че 37-годишният мъж с когото живее на семейни начала й е нанесъл удари с ръка в областта на главата. Благоевградчанинът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

ПТП:

На 09.10.2025 г. около 05:45 часа на ПП 1 Е-79 км 366 /в района на гр. Благоевград/, лек автомобил „Сеат Ибиза“, управляван от 52-годишна жена от гр. Симитли, движейки се от гр. Симитли към гр. Благоевград е блъснал 89-годишен мъж от гр. Благоевград, който се е движил по пътното платно. Пешеходецът е починал на място. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена ОП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

На 09.10.2025 г. около 10:06 часа на кръстовище между ул. „Свобода“ и ул. „Асен Хадживасилев“ в гр. Сандански, лек автомобил „БМВ“, управляван от 18-годишен младеж от гр. Сандански, завивайки на ляво не е пропуснал и е блъснал 62-годишна жена от с. Игралище, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходката е пострадала с фрактура на крака. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени трима водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 09.10.2025 г. около 15:40 часа в района на бившия ГКПП Кулата, 36-годишен мъж от с. Марикостиново е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,08 промила алкохол в издишания въздух.

На 09.10.2025 г. около 18:15 часа по ул. „Васил Кънчев“ в гр. Петрич, 54-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 0,91 промила алкохол в издишания въздух.

На 10.10.2025 г. около 01:00 часа по ул. Рокфелер“ в гр. Петрич, 39-годишен мъж от с. Боровичене е управлявал лек автомобил „Форд Фокус“ с наличие на 1,42 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.