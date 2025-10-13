13 октомври – Световен ден на зрението

На 13 октомври се отбелязва Световният ден на зрението. Заболяванията на окото винаги са вълнували хората по съвсем разбираеми причини. 80% от информацията за заобикалящия ни свят получаваме чрез зрението и неговото опазване е основна задача на офталмолозите, но така също и на цялото общество.

Много са заболяванията, които могат да причинят необратимо увреждане на зрението. На първо място в световен мащаб това е глаукомата и България не прави изключение от това. Смята се, че глаукомата е болест приоритетно за възрастта над 60 години, но съществуват много изключения от това правило. В последните десетилетия възможностите за диагностика в ранните стадии на болестта и за успешно консервативно лечение се развиват с много бързи темпове. Въпреки това всеки ден в практиката срещаме хора загубили зрение от глаукома.

По данни на американските здравни служби усложненията в очите, свързани с диабета са най-честата причина за слепота в трудоспособната възраст между 20 и 70 години. Диабетната ретинопатия и свързаните с нея кръвоизливи и отлепвания на ретината, както и вторичната глаукома водят до необратима загуба на зрението. Профилактиката на тези усложнения изисква добра колаборация между отделните звена на здравната система и значителен финансов ресурс.

Макулната дегенерация свързана с възрастта е друг голям проблем, с който се бори съвременната офталмология. Това заболяване засяга централното зрение и в различни срокове води до зрителна инвалидизация и до силно влошаване на качеството на живот. Особено актуален е този проблем в наши дни поради бързото застаряване на населението. До преди няколко години не съществуваше никакво лечение на макулната дегенерация. В момента някои от формите и могат успешно да се лекуват посредством медикаменти, които се инжектират в стъкловидното тяло и забавят или спират развитието на процеса.

Катарактата е причина за временно нарушение на зрението. Развитието на съвременната офталмохирургия дава изключителни възможности за бърза зрителна рехабилитация, включително и за коригиране на рефракционните аномалии посредством имплантиране на подходящи вътреочни лещи. В България ежегодно се извършват около 25 000 операции за катаракта на съвременно световно ниво.

За нивото на здравеопазването в една държава се съди по качеството на грижите за детското здраве. Проблемите, които решава детската офталмология са ранната диагностика и корекция на рефракционните аномалии, лечението на амблиопията, профилактиката на ретинопатията на недоносените, лечението на вродените аномалии и др. Проучване на очната патология при деца, настанени в социални домове на територията на столицата показа в пъти по-голяма честота на заболяванията от тази в общата популация.