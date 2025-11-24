До 28 ноември временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“

До 28 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от АМ „Струма“ в област Перник. В следващите дни от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата.

За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.