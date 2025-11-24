НачалоРегионаПерник
РегионаПерник

До 28 ноември временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
55

До 28 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участък от АМ „Струма“ в област Перник. В следващите дни от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата.

За разполагане на нужната пътноподдържаща техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
Православната църква почита паметта на княз Александър Невски
Следваща статия
Как лесно да променим интериора на кухнята?

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: