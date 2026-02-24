НачалоНовини
До 26 февруари движението по път I-I в района на Симитли и Кресненското дефиле ще е поетапно в една лента поради частични ремонти на настилката

архив, Blagoevgrad.EU
До 26 февруари /четвъртък/ движението по път I-I Симитли – Кресна, в района на Симитли и Кресненското дефиле, ще е поетапно в една лента /от 375-и до 385-и км/ поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка с цел повишаване безопасността на движение. Ще се работи на участъци през светлата част на денонощието като трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

