Ансамбъл „Пирин“ в „Благодат и приятели“ на голяма сцена в НДК

Ансамбъл „Пирин“ е в подготовка на голям концерт-спектакъл под надслов „Благодат и приятели“, който на 12 октомври от 19:00 часа ще събере на една сцена в Зала 1 на НДК – София ансамбли и състави, отбелязващи ярки годишнини. Фолклорен ансамбъл „Пирин“ и ОФА „Загоре“ празнуват 70 години от създаването си, Фолклорен ансамбъл „Тракия“ отбелязва 50 години, Националното училище за танцово изкуство – 75 години, Фолклорна група „Бански старчета“ – 45 години, а Танцов ансамбъл „Фолклорика“ – 15 години. Тези годишнини са значими както за тяхната собствена история, така и за цялостното развитие на българското фолклорно изкуство като представляват знакови етапи в съхранението и утвърждаването му.

Концертът ще представи най-доброто от репертоара на участващите състави, показвайки богатството, разнообразието и живата сила на българския фолклор. Публиката ще има възможността да се потопи в празник на музиката и танца, където традицията оживява, а поколения артисти се срещат в съвместното си творчество.

Това събитие е от особено значение не само поради юбилейните поводи, но и като силен жест към утвърждаването на българския фолклор като национална ценност, към насърчаването на традиционните български културни устои и към засилване на сътрудничеството между водещи ансамбли, състави и образователни институции в страната. Чрез подобни инициативи се създават трайни мостове между поколенията, между сцена и публика, между артистите и различните школи във фолклорното изкуство.