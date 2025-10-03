Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 11:00 часа на 02.10.2025 г. на ул. “Стефан Стамболов” в гр. Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил “БМВ”, управляван от 54-годишен мъж от града. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 02.10.2025 г. около 11:45 часа в РУ-Сандански е получено съобщение от ФСМП-Сандански за оказана медицинска помощ на мъж със срязани пръсти на ръката. От полицейските служители е установено, че пострадалият е 50-годишен мъж от гр. Сандански, който по време на работа с дърообработваща машина в цех, находящ се в бившия стопански двор на с. Левуново е срязал сухожилия на три от пръстите на ръката си. За случая са уведомени дирекция „Инспекция по труда“-Благоевград и компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Около 18:55 часа на 02.10.2025 г. в 02 РУ-Благоевград е получен сигнал, че на км 126+500 (под моста на ПП 1 Е-79 в гр. Благоевград) пътнически влак, пътуващ от гр. София към гр. Петрич е блъснал човек, който стоял на релсите. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 72 години от с. Мощанец. Същият е починал. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 02.10.2025 г. около 07:52 часа в района на бул. „Европа“ в гр. Сандански, лек автомобил “Ауди”, управляван от 30-годишен мъж от града, отнемайки предимство е допуснал ПТП с лек автомобил “Ситроен Берлинго“, управляван от 33-годишен санданчанин. С фрактура на подбедрицата е пострадал водачът на лекия автомобил „Ситроен“, а с фрактура на израстък на прешлен в областта на шията– водачът на лекия автомобил „Ауди“. На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.