38 лица са задържани при Специализираната полицейска операция в Благоевградска област

На територията на ОДМВР-Благоевград се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на битовата, конвенционалната престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите.

От органите на реда се извършват проверки на имоти, моторни превозни средства и места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

Пред местни журналисти главния секретар на МВР главен комисар Георги Кандев съобщи, че до момента са задържани 38 лица със заповед за задържане по ЗМВР. Относно престъпленията, свързани с политическите права на гражданите броят на получените сигнали за нарушения на изборния процес е 20, образуваните досъдебни производства са 4 и са задържани 4 лица, съставени са 176 предупредителни протокола. От министъра на вътрешните работи Емил Дечев бе оповестено, че в сравнение с предходните избори през 2024 година броят на получените сигнали за изборни нарушения са повече, повече са образуваните бързи и досъдебни производства, броят на задържаните лица във връзка с изборните престъпления също са повече, което говори за повишено доверие към МВР.