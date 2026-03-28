АПИ: През планинските проходи шофьорите да са с автомобили, готови за зимни условия

Шофьорите, които ще пътуват през високопланинските проходи, е необходимо да са с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите за следващите дни е за валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг.

В момента пет снегопочистващи машини обработват трасето на пътя през прохода „Петрохан“. Движението през него, както и по останалите старопланински проходи, се осъществява нормално. Пътните настилки са почистени и опесъчени, като обработването им ще продължи за осигуряване на безопасно движение.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.