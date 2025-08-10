НачалоБългария
БългарияНовини

Жълт код за опасно горещо време

By Екип Blagoevgrad.EU
0
36

Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за територията на почти цялата страна, с изключение на областите  София – град, София – област, Перник, Пазарджик, Смолян, Бургас, Варна и Добрич.

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

предишна статия
Много добри са условията за туризъм в планините
Следваща статия
Потушени са 172 пожара за изминалото денонощие, един човек е пострадал

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: