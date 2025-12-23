НачалоБългария
БългарияНовини

Жълт код за обилни валежи на Бъдни вечер

By Екип Blagoevgrad.EU
0
65

Жълт код за потенциално опасно време и значителни валежи е обявен в няколко области на страната за 24 декември. Той е в сила за: Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

През нощта времето ще е облачно. След полунощ от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 1°. Утре валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

предишна статия
Осигурени са средства за изплащане на помощи за отопление за близо 346 000 души

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: