Засилени обходи на служители на жандармерията около възловите гари по време на предстоящите празници

Заради предстоящите почивни дни около Възкресение Дирекция „Жандармерия“ предприема допълнителни мерки за гарантиране на реда и сигурността на гражданите.

Екипи на дирекцията ще бъдат ситуирани около възловите гари в страната в София, Варна, Русе, Горна Оряховица, Бургас и Пловдив, където се очаква голямо струпване на хора.

Успоредно с това продължават действията в малките и отдалечени населени места. Там акцентът е гарантиране на спокойствието на гражданите и недопускане на престъпления и нарушения на реда. Екипите ще бъдат ситуирани и в селищата и в подстъпите към тях.