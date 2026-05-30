Шофьорите да се движат с повишено внимание при 137-ти км на АМ „Струма“ в посока Кулата

От 8 ч. на 2 юни /вторник/ до 8 ч. на 4 юни /четвъртък/ е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-ти км на АМ „Струма“ в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.