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Заловиха дрогиран шофьор посред бял ден в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Вчера, около 11:30 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е проверен лек автомобил „Форд Фиеста“, като с техническо средство е установено, че 68-годишният му водач от гр. Благоевград шофира след употреба на наркотично вещество. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

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