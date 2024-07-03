Заловиха дрогиран шофьор посред бял ден в Благоевград

Вчера, около 11:30 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е проверен лек автомобил „Форд Фиеста“, като с техническо средство е установено, че 68-годишният му водач от гр. Благоевград шофира след употреба на наркотично вещество. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.