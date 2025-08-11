За ремонт на настилката се ограничава движението в платното за София по 2,4-километров участък от път I-1 в гр. Благоевград

От днес за ремонт на настилката се ограничава движението в платното за София по 2,4-километров участък от път I-1/E79 София – Кулата в гр. Благоевград. Това е отсечката от кръстовището с третокласния път III-1006 Благоевград – Покровник до естакадата, преминаваща над ул. „Яне Сандански“ при южния изход на града /при бензиностанция „Лукойл“/.

При изпълнение на дейностите трафикът по път I-1 от Кулата за Благоевград ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма“ до пътен възел „Зелендол“, от където ще продължава по път III-106 до връзката с път I-1 и при пътния възел „Покровнишко шосе“ ще се влиза в град Благоевград.

Пътуващите от Кулата към София ще преминават по АМ „Струма“ и няма да бъдат отклонявани по обходни трасета.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.