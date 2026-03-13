За поредна година в Благоевград се организира кампания за събиране на дълготрайни храни за семейства в нужда

За поредна година Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград, съвместно с Православния информационен център, стартира кампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда, съобщиха от Общинския съвет по наркотични вещества.

И тази година кампанията е под мотото „Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!“ и ще продължи до 3 април. Желаещите могат да даряват сухи хранителни продукти в срок на годност: ориз, брашно, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и други. Събраните продукти ще бъдат разпределени на семейства в нужда от града и семейства на наркозависими.

Продуктите се събират в Православния информационен център към Неврокопска епархия в Благоевград, който се намира на улица „Тракия“ №3 (срещу входа на Регионалното управление на образованието).

Кампании за събиране на хранителни продукти и на парични средства бяха организирани в Благоевградско и преди коледните празници. По повод благотворителните кампании, организирани в Неврокопска епархия тогава, Неврокопският митрополит Серафим каза за БТА, че е радостно, че такива жестове на съпричастност не са само в дните около празника, но и целогодишно.