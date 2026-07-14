За обследване на настилката на 15 и 16 юли временно ще се ограничи движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“

От 20 ч. на 15 до 1 ч. на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се ограничи движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ на АМ „Струма“ /от 97-и до 104-и км/. При изпълнение на дейностите по съоръженията в област Благоевград, трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути.

Автомобилите движещи се в посока Кулата ще бъдат пренасочвани от АМ „Струма“ през пътен възел „Благоевград Юг“ /при 97-и км/ по път I-1 София – Кулата. Трафикът в посока София ще се пренасочва от АМ „Струма“ /при 104-и км/ по пътна връзка с път I-1 София-Кулата до пътен възел „Благоевград Юг“. Скоростта на движение се ограничение до 70 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.