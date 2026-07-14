Районна прокуратура – Благоевград се самосезира във връзка с медийни публикации за компрометирана подпорна стена в града

Районна прокуратура – Благоевград се самосезира във връзка с медийни публикации относно компрометирана подпорна стена в кв. „Струмско“ в гр. Благоевград, в района на ул. „Яне Сандански“. Съоръжението се намира в непосредствена близост до тротоар и до крайната спирка на автобусна линия № 2.

От информацията и снимковия материал, разпространени в медиите, се установява, че към 04.06.2026 г. подпорната стена е била видимо деформирана и в компрометирано състояние, като данните сочат, че това състояние е било налице продължителен период и е създавало потенциален риск за преминаващите в района граждани.

В публикациите се съдържат и данни, че след подаване на сигнали за състоянието на съоръжението районът е бил обозначен със сигнални ленти, без да са предприети действия по неговото укрепване, ремонт или трайно обезопасяване.

С оглед изложените данни Районна прокуратура – Благоевград е възложила на ОД на МВР – Благоевград извършването на проверка по реда на чл. 145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт.

В хода на проверката следва да бъдат изяснени всички обстоятелства, свързани със състоянието на подпорната стена, предприетите действия за нейното обезопасяване, както и отговорните за поддържката и стопанисването й лица.

След приключване на проверката и анализ на събраните материали наблюдаващият прокурор ще извърши преценка относно наличието на данни за извършено престъпление от общ характер.

*архивна снимка на Струмско