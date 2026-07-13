Над осем пъти са нараснали щетите от горски пожари в България за последните 15 години

Преките щети от горските пожари в България са се увеличили повече от осем пъти спрямо средните стойности за последните 15 години. Това показва анализ на WWF България, базиран на данни на Изпълнителната агенция по горите.

За периода 2011–2025 г. общият размер на отчетените преки икономически щети достига 45,8 млн. лв. Близо 38% от тази сума се падат само на 2025 г., когато пожарите нанесоха особено сериозни поражения. Над 90% от щетите за миналата година са свързани с големия пожар в Пирин, чиято стойност надхвърля 17 млн. лв.

Според природозащитната организация реалната цена на горските пожари е значително по-висока, тъй като официалните оценки включват само преките икономически загуби. В тях попадат унищожена дървесина, повредени фиданки, сгради, съоръжения и горска инфраструктура, както и част от разходите на горските структури за овладяване на огъня.

Не са включени обаче разходите на институции като Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, общините, областните администрации, доброволците и собствениците на гори. Извън оценките остават и средствата за възстановяване на опожарените територии, както и екологичните и социалните последици от пожарите.

„Когато говорим за цената на горските пожари, не можем да мислим само за изгорялата дървесина и инфраструктура. След пожар се влошава качеството на водите, увеличава се рискът от наводнения, намалява количеството вода в сухите периоди, а горите губят способността си да съхраняват въглерод, да предпазват почвите и да осигуряват местообитания за дивите животни“, коментира Добромир Добринов, старши експерт „Природозащитно законодателство“ във WWF България.

Пожарът в Пирин, който е основният фактор за размера на щетите през 2025 г., продължи повече от месец и на места се разпространи в короните на дърветата. Труднодостъпният терен сериозно затрудни действията по гасенето, като в много райони наземната техника не е могла да достигне.

В овладяването на стихията се включиха български военни хеликоптери, самолети от Швеция и екипи от други европейски държави. Въпреки това пожарът унищожи десетки хиляди декари гори, включително части от територията на Национален парк „Пирин“. Възстановяването на засегнатите площи ще бъде сложен и дългогодишен процес.

Разходите за възстановяване на опожарени гори не са включени в изчислените преки щети. Средната стойност за залесяване достига около 10 500 евро на хектар, като сумата включва производство на посадъчен материал, подготовка на почвата, засаждане и последващи грижи за младите насаждения.

Прогнозите за бъдещето също показват нарастващ риск. Според анализ на организацията Cross Dependency Initiative рискът от щети върху инфраструктурата в България вследствие на горски пожари е нараснал със 151% между 1990 и 2025 г. Страната вече е сред петте най-уязвими държави в Европейския съюз по този показател.

Експертите предупреждават, че липсата на единна система за събиране и анализ на данни за икономическите, екологичните и социалните щети затруднява оценката на реалния мащаб на проблема.

WWF България призовава институциите да предприемат по-активни мерки за превенция и реакция при пожари. Организацията провежда и кампания за подкрепа на доброволците към Националната асоциация на доброволците в Република България и за рехабилитация на пострадали от пожари диви животни в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.