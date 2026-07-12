Специализирана полицейска операция за засилен контрол върху тежкотоварния трафик

Във връзка със зачестилите пътнотранспортни произшествия с участието на тежкотоварни автомобили вчера следобед Столичната дирекция на вътрешните работи започна специализирана полицейска операция с участието на съвместни екипи на СДВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Целта на операцията е засилване на контрола върху тежкотоварния трафик и ограничаване на предпоставките за тежки пътни инциденти. Екипите извършват проверки за неправилни маневри и изпреварвания, техническата изправност на превозните средства, спазването на необходимата дистанция, както и за управление след употреба на алкохол и наркотични вещества.

От началото на операцията са проверени десетки тежкотоварни моторни превозни средства по основните пътни артерии около столицата. До момента нарушения са установени при 32 водачи. Констатирани са случаи на необезопасен товар, използване на мобилен телефон по време на управление, неправилни маневри и изпреварвания, както и други нарушения на Закона за движението по пътищата.

При 12 от проверените тежкотоварни автомобила са установени технически неизправности, а четирима водачи са били с нередовни документи.

„Ще следим за всичко – няма маловажни нарушения на пътя. Всяко неспазване на правилата може да има тежки последици“, заяви инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ – СДВР и призова транспортните фирми да упражняват по-строг контрол върху техническото състояние на автомобилите и подготовката на водачите, които изпращат на пътя. „Едно грешно решение, често взето вследствие на умора, може да доведе до смърт“, подчерта инспектор Биков.

Комисар Стефан Тотев, началник на Пето РУ – СДВР, представи резултатите и от проведената снощи специализирана полицейска операция за противодействие на пътния травматизъм в района на голям търговски комплекс на бул. „Ботевградско шосе“. В акцията участваха съвместни екипи на Пето РУ – СДВР, ОСПС – СДВР и ОПП – СДВР. Проверени са над 200 автомобила и повече от 300 водачи и пътници.

В хода на проверките са установени множество нарушения, сред които нерегламентирани изменения в конструкцията на автомобилите, липса на задължително оборудване, неправомерно затъмнени стъкла и липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

За всички установени нарушения са предприети съответните административни мерки. Част от автомобилите са спрени от движение до отстраняване на констатираните неизправности.