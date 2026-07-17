За по-безопасно и спокойно пътуване през натоварените дни, в петък и неделя ще бъде въведено временно ограничение за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле.

🕓 Петък – 17 юли: 16:00 – 23:00 ч.

🕞 Неделя – 19 юли: 15:30 – 22:00 ч.

Ограничението ще важи и в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

За улесняване на трафика през Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движение в района на Симитли:

в петък – две ленти към Кулата;

в неделя – две ленти към София.

Ограничението не се отнася за автобуси, превозни средства с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, специализирани екарисажни автомобили и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Апелът на “Пътна полиция” към всички водачи е да шофират внимателно, да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийната лента за по-бързо придвижване.