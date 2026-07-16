Агенция „Митници“ и NCA развиват проект с цел по-широко използване на митнически кучета

Ръководителите на Агенция „Митници“ Николай Шушков и на европейския офис Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Обединеното кралство Кени Дрон подписаха договореност за работа по проект за повишаване на капацитета на дейността с митнически кучета в Агенция „Митници“.

Проектът включва оказване на подкрепа на българската митническа администрация чрез обучения от експерти – водачи на кучета, предоставяне на техника за превоз на кучетата, както и три нови митнически кучета, обучени да откриват незаконни стоки.

Едно от обученията вече бе проведено на МП Капитан Андреево, а до есента се очаква реализация и на останалите части от проекта, включително пристигането и адаптацията на митническите кучета.

Това не са първите съвместни действия на двете институции по линия на работата с митнически кучета. През 2022 г. Агенция „Митници“ получи дарение от две кучета, едно от които – Адел, днес активно работи на МП Капитан Андреево. Адел беше и първото куче пилотно обучено да разпознава миризмата на гума от малките лодки.

Работата по проекта за увеличаване на капацитета на работа с митнически кучета е само част от общите дейности на Агенция „Митници“ и британските институции, включително Националната агенция за борба с престъпността (NCA), които включват обучения, провеждане на съвместни мисии и дарения на специализирана техника. Дейностите се развиват изключително активно през последните няколко години, както същевременно Агенция „Митници“ отчита сериозни резултати при противодействието на контрабандата на малки лодки, използвани за пренос на мигранти през Ламанша. Само през последния месец на МП Лесово и МП Капитан Андреево бяха задържани 25 надуваеми лодки.