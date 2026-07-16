Районна прокуратура – Благоевград привлече към наказателна отговорност мъж за причиняване на средна телесна повреда на жена в с. Рилци

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по досъдебно производство, образувано за причиняване на средна телесна повреда – престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 5, алт. 2, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването са събрани доказателства, включително чрез разпити на свидетели и приобщаване на относими документи, въз основа на които в качеството на обвиняем е привлечен 40-годишният К.Х.

Според събраните до момента доказателства на 13.07.2026 г. в къща в с. Рилци обвиняемият нанесъл удари с ръка в областта на главата на С.С., вследствие на което ѝ причинил средна телесна повреда, изразяваща се в интрацеребрален хематом, реализирал медико-биологичния признак разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“.

За престъплението, за което К.Х. е привлечен към наказателна отговорност, законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години.

Разследването по делото продължава.