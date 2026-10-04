Временно ограничават движението по пътя Кочериново – Бараково – Благоевград на 5 октомври

Временно ограничение на движението ще бъде въведено на 5 октомври 2026 г. във връзка с провеждането на историческия поход „По пътя на VII Рилска дивизия“.

От 10:00 до 13:00 часа ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново – Бараково – Благоевград, както и по ул. „Ильо Войвода“ и ул. „Трети март“ в Благоевград, включително участъка, който образува кръстовището с ул. „Христо Смирненски“.

В посочения времеви интервал шофьорите ще трябва да използват първокласния път Е-79 като алтернативен маршрут.

Ограничението е свързано с историческия поход „По пътя на VII Рилска дивизия“, който ще премине от село Бараково до площад „Македония“ в Благоевград. Проявата е част от празничната програма по повод 114 години от Освобождението на Горна Джумая и празника на Благоевград.