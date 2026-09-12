Водата в няколко села в община Струмяни отново е безопасна за пиене

След близо три седмици на ограничения водата в Струмяни и няколко населени места в общината отново е обявена за годна за питейни нужди.

Жителите на Струмяни, Илинденци, Микрево, Драката и Плоски вече могат да използват водата от водоснабдителната мрежа за питейни нужди. Това става след извършени проверки и лабораторен контрол след бедствието, засегнало района.

Информацията беше съобщена, 17 дни след възникването на проблемите с водоснабдяването. През този период местните жители бяха поставени пред сериозни затруднения, свързани с качеството и използването на водата.

След предприетите мерки компетентните институции са извършили необходимите изследвания. Резултатите позволяват водата отново да бъде използвана за пиене и приготвяне на храна.

Възстановяването на нормалното водоснабдяване е важна стъпка за населените места, които пострадаха от бедствената ситуация в края на август.

За местните хора решаването на проблема има значение не само за ежедневието, но и за възстановяването на нормалния ритъм на живот след бедствието.

Темата остава важна за района, тъй като възстановителните дейности след природното бедствие продължават.