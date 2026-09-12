Димитър Бербатов направи театралния си дебют в родния Благоевград

Бившият капитан на българския национален отбор Димитър Бербатов се появи в ново амплоа пред публиката в Благоевград. На 10 септември в града беше представен спектакълът „Бербатов: Разкодиране“, който привлече множество зрители.

Премиерата се състоя в препълнена зала и беше посрещната с продължителни аплодисменти. За Бербатов събитието има и специален личен смисъл, тъй като именно Благоевград е градът, в който започва футболната му история.

Според разказа му преживяването е било съпроводено както с голямо вълнение, така и с напрежението, характерно за всяко важно професионално начало.

Спектакълът представя историята на Бербатов от различна гледна точка и пренася на театралната сцена моменти от неговия живот и кариера.

Публиката в Благоевград получи възможност да види известния футболист в необичайна за него роля. На премиерата са присъствали и негови близки.